Kocaeli'de Kimya Fabrikasında Yangın

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda iş yerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde bir kimya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi D-130 karayolu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının depo kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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