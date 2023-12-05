Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., polis tarafından yakalandı. Hükümlü, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.K.( 22), düzenlenen operasyon yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin tamamlamasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.