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Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmada, "güveni kötüye kullanma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adres belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Jandarma Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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