Kocaeli'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açık alanda istiflenen kerestelerde başlayan yangın, depoya da sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, açık alanda istiflenen kerestelerde başlayan yangın depoya da sıçradı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, depoda hasar meydana geldi.Yangın, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Güney Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir kereste deposunda meydana geldi. Deponun açık alanında bulunan keresteler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler depoya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, depo kısmında hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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