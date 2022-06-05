Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler

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Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Yenimahalle 5108/2 Sokak'ta yaşayan Kazım Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine gönderildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

112 Acil Çağrı Kazım Yılmaz Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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