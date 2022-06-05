Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Yenimahalle 5108/2 Sokak'ta yaşayan Kazım Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine gönderildi. AA / Esmer Geçal - Güncel 112 Acil Çağrı Kazım Yılmaz Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.