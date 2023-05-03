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Kocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Kocaeli'de kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli, Tokat'ta gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendini kargocu olarak tanıtarak bir kişiyi öldüren şüpheli, Tokat'ta gözaltına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün, kendini kargocu olarak tanıtıp Serkan K'yi (44) silahla öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.Y'nin Tokat'ta olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne dün motosikletle gelen bir kişi, Serkan K'nin evinin kapısının zilini çalmış, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K'yi çağırmasını istemişti. Kapıya gelen Serkan K. şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Ankara Gebze Tokat Güncel Haberler

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