Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kediye şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kocaeli'de kediye şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin kediye şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki kişinin D.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yenidoğan Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title