Üye Girişi
Haberler
Kocaeli'de kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı

Kocaeli'de kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin belinden çıkardığı tabancanın kazara ateş alması sonucu hem kendisi hem de arkadaşı yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin belinden çıkardığı tabancanın kazara ateş alması sonucu hem kendisi hem de arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi'nde O.K'nin (17) belinden çıkardığı tabanca ateş aldı. O.K. ile yanındaki arkadaşı M.Ü. (17) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title