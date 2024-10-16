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Kocaeli'de Kaza: Yabancı Uyruklu 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Kaza: Yabancı Uyruklu 4 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü ve takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol kenarındaki su kanalına düşerek takla atan cipteki 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan N.Ç. yönetimindeki 34 GAU 648 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Cip, sonrasında takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipteki 4 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde cipteki sürücü N.Ç. ve 1'i İranlı olmak üzere 3 yabancı uyruklu kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, cipteki yabancı uyruklu 2 kişinin pasaportlarını kaza yerinde bulamadı. Yaralanan yabancı uyruklu kişilerin hastanedeki tedavilerinin ardından kimlik tespiti için Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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