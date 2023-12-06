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Kocaeli'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkisinde ilerleyen Ersin B. idaresindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, hafif ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi.

Kazada, sürücü Ersin B, anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralan Nuriye B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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