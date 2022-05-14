Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Haberler

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Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaykay pistinde mahsur kalan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaykay pistinde mahsur kalan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alaattin Kurt Spor Kompleksi içerisinde bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kaykay pistine arkadaşlarıyla oynamak için giren B.O. (14) mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükseklik korkusu olduğu öğrenilen genci merdiven yardımıyla kurtardı.

B.O. ve arkadaşları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Haberler

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