Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Haberler

Kocaeli'de kaykay pistinde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaykay pistinde mahsur kalan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaykay pistinde mahsur kalan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.
Alaattin Kurt Spor Kompleksi içerisinde bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kaykay pistine arkadaşlarıyla oynamak için giren B.O. (14) mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükseklik korkusu olduğu öğrenilen genci merdiven yardımıyla kurtardı.
B.O. ve arkadaşları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
AA / Esmer Geçal - Güncel