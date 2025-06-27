Kocaeli'de Kaykay ile Yolda Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kaykayın üzerinde hareket halinde olan 4 yaşındaki Yiğit D.'ye vidanjör çarptı. Yiğit D. kaza yerinde hayatını kaybederken vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında kırsal Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan Yiğit D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.