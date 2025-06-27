Kocaeli'de Kaykay ile Yolda Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandıra ilçesinde kaykayla hareket halindeyken vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki Yiğit D. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kaykayın üzerinde hareket halinde olan 4 yaşındaki Yiğit D.'ye vidanjör çarptı. Yiğit D. kaza yerinde hayatını kaybederken vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında kırsal Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen vidanjör, kaykayın üzerinde hareket halinde olan Yiğit D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti

Premier Lig'den sürpriz talip! Teklifi 5 dakika bile düşünmedi
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.