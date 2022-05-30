Kocaeli'de kayan çöp kamyonu devrildi - Haberler

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Kocaeli'de kayan çöp kamyonu devrildi

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de kayan çöp kamyonu devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yokuş çıkarken geriye kayan çöp kamyonu devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yokuş çıkarken geriye kayan çöp kamyonu devrildi.

Barış Mahallesi 1849/1 Sokak'ta Mustafa Ö. idaresindeki 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu, yokuşta sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle geri kaymaya başladı.

Yaklaşık 10 metre geri kaçan kamyon, devrildi.

Kamyon arkasındaki personelin, araçtan atlayarak kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Kamyon, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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