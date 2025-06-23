Kocaeli'de Kayalıklardan Düşen Reyhan K.'nın Cenazesi Defnedildi

Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Başiskele ilçesinde piknik yapmaya gittikleri bölgede kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Reyhan K. (37) için Karamürsel Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Reyhan K'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, annesiyle kayalıklardan düşerek yaralanan Kerem (14) ve ağabeyi Ali Sami Y'nin (17) yanı sıra Reyhan K'nin yakınları, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yuvacık Barajı Kazandere mevkisinde dün pikniğe giden Reyhan K. (37) ile oğulları Ali Sami ve Kerem Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düşmüş, Kerem Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi ile annesi ekiplerce kurtarılmıştı. Sağlık görevlilerinin yaptığ kontrollerde annenin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.