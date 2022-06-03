Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Başiskele Kocaeli kavga Güncel Haberler

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