Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı - Haberler

Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel