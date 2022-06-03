Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı - Haberler

Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı. Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı. Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Başiskele Kocaeli kavga Güncel Haberler

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