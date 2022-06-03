Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis aldıkları darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis aldıkları darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 21.00 sıralarında, Başiskele ilçesi Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga edenlere müdahale eden komiser yardımcısı Ö.Y. ile polis memuru S.Y. aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine gelen takviye ekipler 3 kişiyi gözaltına alırken; sağlık ekipleri de hafif yaralanan polisleri Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Atatürk Caddesi Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

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