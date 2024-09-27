Kocaeli'de Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre F.C, babası H.M.C. ile eski nişanlısı M.A'nın Gaziler Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M.C. tabancayla havaya ateş etti.

M.A'nın babası H.A. ve yeğeni M.A, bunun üzerine F.C. ve H.M.C'yi darbetti.

Kavgada yaralanan F.C. ve babası H.M.C. ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A. ve yeğeni M.A. gözaltına alındı.