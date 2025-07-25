Kocaeli'de Kavga: 14 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Kavga: 14 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Emniyet müdürlüğü, kavgada yaralananların durumuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da ilçede çıkan kavgada T.K., F.K., S.K., S.K. ve Y.K'nin yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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