Kocaeli'de Karpuz Yüklü TIR Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'de Karpuz Yüklü TIR Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan karpuz yüklü bir TIR devrildi. Kaza sonucu şoför Hakan S. hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantında şoförünün virajı alamadığı karpuz yüklü TIR, devrildi. Kazada şoför Hakan S. yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Balçık Kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Hakan S. yönetimindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü TIR, şoförünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerin üzerine devrildi. Kazada Hakan S. ve araçtaki E.D., H.B. ile F.D., TIR'ın ezilen kabininde sıkıştı. Dorsede bulunan karpuzlar ise yeşillik alana saçıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan E.D., H.B. ile F.D hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise Hakan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR yoldan kaldırılırken, Hakan S.'nin cansız bedeni de araçtan çıkartıldı. Hakan S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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