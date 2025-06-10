Kocaeli'de Karpuz Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'de Karpuz Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü bir tır devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşıma aksama yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Hakan Sakar idaresindeki 81 ACL 470 plakalı tır, Balçık Mahallesi Vali Muammer Güler Bulvarı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Tepeören kavşağı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkışan E.D, H.B. ile F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahında ulaşımda aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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