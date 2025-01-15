Kocaeli'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe'de en yoğun çalışmalar sürerken, kapalı yol bulunmuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ve İzmit'in yüksek kesimlerinde hazır bekleyen ekipler, karın etkili olduğu bölgelerde 24 saat esasına göre çalışma yapıp vatandaşların olumsuz etkilenmemesini sağlıyor.

Yağışın en yoğun olduğu bölge Kartepe'de de çalışmalar sürüyor. İş makineleriyle yapılan küremenin ardından buzlanmaya karşı tuzlama yapılıyor. Kentte kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

Bu arada ekipler, çalışmaların aksamaması ve daha hızlı yürütülebilmesi için vatandaşlardan araçlarını yol kenarına park etmemelerini istedi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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