Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de karısını pencereden atan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, karısını evlerinin penceresinden atarak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, karısını evlerinin penceresinden atarak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde, dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak." diye bağırdı.

Yaklaşık 7 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayına ilişkin Y.Ö'nün (32) gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Esentepe Kocaeli Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title