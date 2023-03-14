Kocaeli'de karısını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yakup G. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, "kadın cinayeti"yle yargılandığı davanın mahkeme heyetinde 3 kadın hakim bulunduğu için kendisini baskı altında hissettiğini belirtti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, kanuna ve hukuka uygun, vicdani kanaatlerine göre karar vermekle görevli olduklarını vurgulayarak, sanığa kendisini baskı altında hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Heyetin vereceği karara ve adalete güvendiğini ifade eden sanık Yakup G, savunmasında, kendisini aldattığını söylediğinde eşinin inkar ettiğini, başka bir adama attığı mesajları gösterince de ağlayarak intihar etmeye kalkıştığını öne sürdü.

Eşinin ölümünden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Yakup G, "Bu durumda ne kadar üzgün olsan da boşa. Aramızdaki tartışma beni aldatması nedeniyle çıktı. 2 kızım var, şu anda kızlarımın gözünde annelerini öldürmüş kişiyim. Onların gözünde de cezamı çekiyorum. Dışarıda da eşini öldürmüş bir kişi olarak bu cezayı insanların gözünde çekeceğim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı, tanığın dinlenilmesini ve müvekkilinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı da tanığın dinlenilmesini, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı talep etti.

Mahkeme heyeti, tanık O.Ö'nün dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük ilçesinde 21 Temmuz 2022'de, eşi Yakup G. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Birgül G. hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polise teslim olan koca, sevk edildiği adli makamca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yakup G'nin, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.