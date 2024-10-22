Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Gözaltı, 8 Tutuklama

Kocaeli'de Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 Gözaltı, 8 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda, internet üzerinden ilanla satılan teknolojik ürünleri dolandıran 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyon sonucu 2 milyon 100 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye genelinde internet üzerinden satılık ilanı verilen teknolojik ürünleri alıcı gibi kapora gönderip ardından satıcıları kargo çalışanı gibi arayıp takip numarası veya gönderi numaralarını aldıktan sonra kargo şirketlerine giderek ürünleri teslim alan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce 19 Ekim'de Kocaeli merkezli İstanbul ve Çanakkale'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.Ş, H.Ş, İ.D, G.K, M.Y.Ç, E.P, M.İ, Z.B.Ö, D.P, G.K, İ.T, ve H.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 5 laptop, 13 cep telefonu, renkli yazıcı, POS cihazı, fotoğraf makinesi, flash bellek ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Şüphelilerin bu yöntemle 23 farklı satıcıyı toplamda 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 11 zanlıdan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden G.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan dosya kapsamında daha önce de gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Dolandırıcılık Teknoloji Operasyon Güvenlik 3-sayfa kocaeli Ekonomi Güncel Hukuk Suç

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildi

Kulisleri hareketlendiren iddia! MHP liderinin çıkışından sonra beklenen izin geldi
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 23 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Juventus Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Juventus Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 22 Ekim EXXEN spor canlı izle Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.