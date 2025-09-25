Kocaeli'de Kardeşini Tüfekle Öldüren Sanığın Duruşmasına Başlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık F.K, müşteki S.F.K. ve maktulün çocukları R.B, F.K, Ö.F.K, H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık, kardeşiyle aralarında babalarından kalan mülkle ilgili tartışmalar olduğunu belirterek, olay zamanında kardeşiyle arasında bir husumet bulunmadığını savundu.

Mülkle ilgili kardeşinin sürekli sorun çıkardığını öne süren F.K, bu sebeple aralarında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandığını anlattı.

F.K, olay günü tüfeği iş yerinden evine çıkarırken kardeşiyle karşılaştığını ve aralarında çıkan tartışma sonucu silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.

Maktulün oğlu S.F.K. ise olayın yaşandığı dönemde babasıyla amcası arasında husumet bulunmadığını, sadece birbirleriyle konuşmadıklarını anlattı.

Maktulün kızı H.K. de evde babasını beklediği sırada, tüfek sesini duyunca balkona çıktığını aktardı. Balkonun altında babasını ve amcasını gördüğünü kaydeden H.K, amcası ve babası arasında mesafe varken iki el tüfek sesi daha duyduğunu sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta F.K'nin tüfekle ateş açarak yaraladığı kardeşi İsmail K, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K, tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.