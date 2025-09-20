Kocaeli'de Kardeşini Öldüren Hükümlü Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda hakkında "kardeşi kasten öldürme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A. (43) gözaltına alındı.
Hükümlü A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel