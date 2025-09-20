Haberler

Kocaeli'de Kardeşini Öldüren Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de kardeşini kasten öldürme suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A. (43), düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de "kardeşi kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda hakkında "kardeşi kasten öldürme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A. (43) gözaltına alındı.

Hükümlü A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.