Kocaeli'de Kardeş Katliamı: Tartışma Tüfeğe Dönüştü

Kocaeli'de Kardeş Katliamı: Tartışma Tüfeğe Dönüştü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 59 yaşındaki F.K. kardeşi İ.K.'yı tartışma sonrası tüfekle öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü.

Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, F.K. (59) ile kardeşi İ.K. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.K, kardeşini tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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