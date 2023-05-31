Kocaeli'de Kara Yolunda Devrilen Sepetli Vinç Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kara yolunda devrilen sepetli vinç ulaşımda aksamalara neden oldu. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden vinç, arıza nedeniyle duran bir otomobile çarptıktan sonra yola devrildi. Güvenlik tedbiri alınmasının ardından çalışma başlatılan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.