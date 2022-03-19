KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Haberler

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KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'de gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

KOCAELİ'de gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kayak merkezi Kartepe'de ise 2 metreyi geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, gece boyunca ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işlerine gidecek olan vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Sürücüler karla kaplı sokaklardan çıkmakta zorlandı. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kar, Güncel, Haberler

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