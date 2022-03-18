KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla yağdı. Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Belediye ekipleri kritik yerlerde hazır beklerken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinde ulaşımı sağlayan yollarda ise sıkıntı yaşanmadı. Ancak, kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle D-100 yolunda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. (DHA)