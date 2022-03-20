KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR - Haberler

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KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'de 3 gündür yağan kar yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi geçti.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de 3 gündür yağan kar yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi geçti.

Kocaeli'de 3 gündür devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, hafta sonu olması nedeniyle yollarda çok fazla yoğunluk oluşmadı.

KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

KOCAELİ'DE KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

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