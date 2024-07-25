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Kocaeli'de kanser nedeniyle vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

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Kocaeli'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Zafer Dursun için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, birçok yetkili ve emniyet teşkilatı mensubu katıldı.

Kocaeli'de kanser nedeniyle 51 yaşında vefat eden polis memuru Zafer Dursun için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İzmit ilçesinde tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Dursun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Törende Dursun'un eşi Selma, çocukları Ömer, Bekir ve Selim ile ikiz kardeşi Taner Dursun taziyeleri kabul etti.

Dursun'un özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu dua yaptırdı.

Polis memuru Dursun'un cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Bitlis'e gönderildi.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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