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Kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Serhat Y. idaresindeki 03 VP 092 plakalı soğuk et yüklü kamyon, Eşme Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Serhat Y. ile yanında bulunan B.T. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Kocaeli'den polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

B.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kamyondan ayrılarak devrilen kasadaki soğuk etler yola savruldu.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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