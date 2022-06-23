Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat firmasının kamyonetinden düşen boya kovaları, derede kirliliğe yol açtı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat firmasının kamyonetinden düşen boya kovaları, derede kirliliğe yol açtı.

Değirmendere Yalı Mahallesi'nde Göksu Deresi'nde beyaz ve yağlı tabaka fark eden vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bilgi verdi.

Çevrede çalışma yapan ekipler, beyaz sıvının bir miktarının dere aracılığıyla İzmit Körfezi'ne ulaştığını tespit etti.

Numune alarak kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, bir inşaat firmasının kamyonetinde bulunan boyaların rampa çıkarken düşen boyalarının dökülerek dereye karıştığını belirledi. Ekipler, olayla ilgili tespit tutanağı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri, boyanın döküldüğü bölgede temizlik çalışması başlattı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title