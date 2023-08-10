Kocaeli'de Kamyonetle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde E.S. idaresindeki 34 LED 18 plakalı kamyonet, İlhan Ş'nin kullandığı 41 AS 134 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlhan Ş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel