Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Barış Mahallesi 1826 Sokak'ta bir sitenin otoparkından çıkan Yiğit K. idaresindeki 41 ABN 949 plakalı kamyonet, Metin K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, korkulukları kırarak sitenin bahçesinde başka bir araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Metin K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kamyonet Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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