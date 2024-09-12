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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobilde karı koca yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan otomobilde bulunan karı koca yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

Y.K. idaresindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı 31 RAB 67 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel

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