Kocaeli'de Kamyonet Yön Tabelasına Çarptı: Sürücü Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolunda yön tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yön tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Yenidoğan Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden Metin Ç. yönetimindeki 54 AIB 692 plakalı kamyonet yön tabelasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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