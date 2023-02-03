Kocaeli'de kamyon şoförü aracının kasasında ölü bulundu Güncel Haberler Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde plastik hammadde yüklü kamyonun şoförü, aracın kasasında ölü bulundu. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde plastik hammadde yüklü kamyonun şoförü, aracın kasasında ölü bulundu. İbrikdere Mahallesi'ndeki bir lojistik firmasından plastik hammadde yükü alan kamyon şoförü Sami K. (59), tesisin karşısındaki boş arazide yükünü örtmek için aracın kasasına çıktı. Çevredeki başka bir tırın şoförü bir süre sonra, Sami K'yi yüklerin üzerinde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sami K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sami K'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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