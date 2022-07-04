Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de kamyon kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de bir kamyonun kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de bir kamyonun kasasında 103 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gebze'de durdurulan kapalı kasa kamyonda 59'u Bangladeş, 36'sı Afganistan, 4'ü Pakistan ve 4'ü Eritre uyruklu olmak üzere toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, Kocaeli İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Y. gözaltına alındı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Jandarma Kocaeli Göçmen Gebze Güncel Haberler

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