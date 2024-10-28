Kocaeli'de Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
İzmit ilçesinde rampa inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Necmettin T. idaresindeki 41 ER 307 plakalı kamyon, Kırsal Kabaoğlu Mahallesi'nde rampa indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.