Kocaeli'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kamyonla Bariyere Çarptı

Kocaeli'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kamyonla Bariyere Çarptı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren N.K.'nın kullandığı kamyon, yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen N.K.'nın (40) kullandığı kamyon yol kenarındaki bariyere çarptı. Hastaneye kaldırılan N.K. tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.00 sırlarında D-100 kara yolunun Başiskele ilçesi geçişi Ovacık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden N.K. idaresindeki 41 AGN 308 plakalı bir nakliye firmasına ait kamyon, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan N.K., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinin sol şeridi bir süre trafiğe kapandı. Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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