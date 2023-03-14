Kocaeli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus Bozkurt dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt için yarın İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği bildirildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel