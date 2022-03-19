Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf Aksoy'un (15), dün gece evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Aksoy'un cenazesi, Topçular Necatibey Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Anadolu Lisesi, Kalp Krizi, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title