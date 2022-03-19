Kocaeli'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf Aksoy'un (15), dün gece evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Aksoy'un cenazesi, Topçular Necatibey Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.