Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

Mimar Sinan tarafından İzmit ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye (Mehmed Bey) Camisini saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

İl Müftüsü Sinan Cihan, Kadir Gecesi'nin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Namazın ardından Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif, bulunduğu yerden tekbirler ve ilahilerle indirildi.

Sedef kaplamalı sandukanın içinde 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki kutsal emaneti görmeye gelenler camide yoğunluk oluşturdu.