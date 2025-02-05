İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Özgür Özel'den İmamoğlu iddianamesine ilk tepki: El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz?

İmamoğlu için istenen hapis cezasına Özgür Özel'den ilk tepki
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı

Kocaeli'de Kadınların Afet Yönetimindeki Rolü Paneli ve Sergisi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, kadınların afet yönetimindeki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen panel ve fotoğraf sergisi, Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Afet, Kadın ve Sağlık Üçgeni' temalı etkinlikte, kadınların deprem öncesi ve anındaki rolleri hakkında uzmanlar bilgi verdi.

Kocaeli'de kadınların afet yönetimindeki rolüne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Gebze Kültür Merkezi'nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında gerçekleştirilen "Afet, Kadın ve Sağlık Üçgeni" panelinin moderatörlüğünü, Gebze Teknik Üniversitesi Kadın Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatma Yüksel yaptı.

Panelde, Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, Dr. Aylin Gareayaghi ve Dr. Ülgen Mert, kadınların deprem öncesinde ve anında yapabilecekleriyle ilgili bilgi verdi.

Panele katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, belediye olarak depremle ilgili önemleri aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Haberleşme ve veri arzıyla alakalı kesinti yaşamamak için sistemleri kurduklarını belirten Büyükgöz, "Bir taraftan vatandaşlarımızı bilinçlendirirken, diğer taraftan eylem planımızı tutacağız. Onları da hayata geçirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan da bölgedeki sorumlu kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdürüp bir an önce afete dönük tedbirleri almak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Büyükgöz, teknik ve sosyal anlamda hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
img

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
KAP geldi! Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da

Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.