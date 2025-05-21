Kocaeli'de Kadın Silahla Yaralandı

Kocaeli'de Kadın Silahla Yaralandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde karnından silahla vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki D.E., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde oturduğu evde karnından silahla vurulmuş halde bulunan D.E. (32) adlı kadın, sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olay, 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. D.E. isimli kadının yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri D.E.'yi evde karnından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.E., ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve evin çevresinde araştırma yaptı. Karnından vurulan D.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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