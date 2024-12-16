Kocaeli'de Kadın Eşini Bıçakla Yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde C.K., kocası E.K. ile yaşadığı tartışma sonucunda eşini bıçakla yaralayarak gözaltına alındı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta C.K. ile kocası E.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.K, eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
C.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.