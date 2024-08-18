Kocaeli'de Kadın Boğularak Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kadının cenazesi Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde dün Nuhbe Yılmaz'ı (37) evinde bilinci kapalı halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne götürülen kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı C.Y.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kadının cenazesinin bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.