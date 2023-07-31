Kocaeli'de Kaçan Sürücünün Terk Ettiği Araçta Uyuşturucu Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün terk ettiği araçtan uyuşturucu çıktı. Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.